Al Bano e Loredana Lecciso, ma dove dorme Romina Power? Ironia in tv

Al Bano e Loredana Lecciso insieme a Cellino San Marco. Con loro anche Romina Power: ma dove dorme la star? Lo svela Gianni Ippoliti a “Uno mattina in famiglia”.

Nella puntata odierna di “Uno Mattina in Famiglia” Gianni Ippoliti è tornato in televisione con la sua abitudinaria rassegna stampa rosa, nella quale propone una singolare e sopratutto divertente lettura delle riviste di gossip italiano. Tra i tanti argomenti, Ippoliti ha ironizzato su Romina Power, svelando con evidente ironia dove dorme a Cellino San Marco. Leggendo un servizio pubblicato da Io Spio l’uomo ha commentato: “Secondo questa foto dorme qui, da questa parte, in questo albero”. Come è noto, infatti, la tenuta di Cellino San Marco di Al Bano, dove il cantante vive felicemente la sua storia d’amore ritrovata con Loredana Lecciso, sta ospitando anche Romina Power, che è rimasta bloccata in Italia a causa dell’emergenza sanitaria.

Al Bano e Loredana Lecciso, il loro amore durante al quarantena

Durante il periodo di quarantena c’è chi ha approfittato del tempo libero in casa per riconquistare una forma fisica perfetta. È il caso anche di Al Bano, che sembra essere più tonico e snello, come ha osservato Monica Setta nel suo articolo pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo la conduttrice di “Uno Mattina in Famiglia” il cantante avrebbe perso almeno 5 kg negli ultimi due mesi. Come raccontato da Loredana Lecciso alla giornalista, il compagno avrebbe seguito una sua dieta che prevede un paio di litri d’acqua naturale, insalate a volontà e zero carboidrati. In questa quarantena a Cellino San Marco, tra l’altro, Loredana Lecciso e Al Bano si sono concessi molte lunghe passeggiate all’aria aperta. Come confermato nella intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, Loredana Lecciso sarà protagonista di una delle ultime puntate che Barbara D’Urso condurrà prima di salutare il suo pubblico per l’estate. La showgirl, probabilmente, sarà ospite a Live Non è la D’Urso, e racconterà la sua ritrovata serenità accanto ad Al Bano.

