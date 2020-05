Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 15 maggio

Da non perdere l’appuntamento questa sera, venerdì 15 maggio 2020, con una nuova puntata di Quarto Grado: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 15 maggio 2020, a partire dalle 21:25 con Quarto grado in onda su Rete4. A condurre ci saranno i soliti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che tratteranno l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 mettendo il focus sulla carenza delle mascherine, che risultano ancora introvabili. Dopo il decreto del commissario straordinario, che ne fissa la vendita al prezzo politico di 50 centesimi, c’è stata anche la protesta di FederFarma, che ne denuncia il mancato arrivo, nonostante le ingenti quantità promesse da Domenico Arcuri.

Stasera in tv – Quarto Grado, le curiosità

Durante la puntata si parlerà anche dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un pistola alla testa la sera del 23 ottobre a Roma. Al momento in carcere per l’omicidio ci sono Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris. A partire da lunedì 18 maggio ci sarà il processo: davanti al giudice sfileranno anche le due persone che – secondo i genitori di Luca – hanno tradito il figlio. Anastasya e Luca Princi devono spiegare le motivazione di un loro coinvolgimento per la delicata vicenda. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 15 maggio 2020, in onda su Rete4 a partire dalle 21:25.