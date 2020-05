Stasera in tv film – Euforia: cast, trailer e trama del film di oggi, 15 maggio

Matteo ed Ettore, due fratelli per tanto tempo sono rimasti separati, si rincontrano e capiscono di non essere, dopotutto, poi così diversi come pensavano

Il film scelto per la prima serata di Rai 3, a partire dalle ore 21.20, si intitola Euforia ed è uscito nelle sale cinematografiche il 15 maggio del 2018. La pellicola diretta da Valeria Golino è stata presentata al Film Festival di Canne e ha riscosso grande apprezzo sia da parte della critica che da parte del pubblico. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul film in onda stasera in televisione.

Trama

Matteo è un affascinante imprenditore di successo, gay dichiarato. L’uomo affronta ogni difficoltà con spensieratezza e con un approccio che si dimostra immediatamente opposto a quello del fratello. Ettore è un introverso insegnante delle medie che vive nella stessa piccola cittadina di provincia in cui è nato e si sente costantemente insoddisfatto. Caratterizzato dalla sua ironia, il professore dimostra di utilizzarla per nascondere i suoi tanti e tanti rimpianti. Il muro di semi-indifferenza che lega i due fratelli inizia a crollare quando Ettore scopre di avere una malattia. Anche Matteo viene a conoscenza della terribile notizia e, nonostante decida di non rivelarglielo, i due cominceranno a riavvicinarsi e a fidarsi l’uno dell’altro, tanto da uscire per la prima volta dal proprio personaggio.

Euforia, cast:

Euforia, trailer del film