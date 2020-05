Stasera in tv film – 22 minutes: cast, trailer e trama film, oggi 15 maggio

Il film ad alta tensione proposto in palinsesto nella prima serata di Italia 1 inizierà alle ore 21.30 . Tratto da una storia realmente accaduta nel 2010 quando la nave russa MN Moscow University venne sequestrata da pirati somali. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul film che andrà in onda questa sera in tv.

È il 5 maggio del 2010 quando nel golfo di Aden un gruppo di pirati somali attacca una nave cisterna russa. Il comandante della gasiera riesce a dare l’allarme alla nave da guerra Marshal Shaposhnikov che si trova nel suo stesso corridoio marittimo. Quasi tutto l’equipaggio riesce a rifugiarsi nella sala macchine e gli assaltatori si appropriano della gas tanker. Nel frattempo i pirati si rendono conto che l’imbarcazione a causa del particolare carico che trasporta è ad alto rischio di esplosione per cui tentano di limitare lo scontro alle sole minacce. L’equipaggio non si smuove però dal proposito di rimanere chiuso nella sala macchine, in trappola ma al tempo stesso anche relativamente al sicuro. La nave militare russa invia una squadra a bordo di un cacciatorpediniere per contrastare i pirati, ma l’intervento fallisce miseramente. Il giorno successivo gli invasori dettano le loro condizioni per il riscatto dei prigionieri.

Accettare il ricatto secondo i militari potrebbe creare un pericoloso precedente, quindi le condizioni vengono rifiutate. I somali uccidono dunque l’unico uomo dell’equipaggio rimasto al fuori del rifugio in sala macchine e lo giustiziano per dimostrare quanto le loro intenzioni siano serie.

Attorno a quei 22 minutes si concentrano tradimenti impensabili, alleanze strette sull’onda dell’emozione e una guerriglia che raggiunge livelli sempre più drammatici e che, tuttavia, sembra essere combattuta più al livello psicologico che tramite le armi.