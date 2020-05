Stasera in tv – Accordi e Disaccordi, le anticipazioni del 15 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 15 maggio, su Nove a partire dalle 22:45 con Accordi e Disaccordi: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 15 maggio, con una nuova puntata di Accordi e Disaccordi su Nove di Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio. A partire dalle 22:45 sarà ospite il sindaco di Milano, Beppe Sala, con il quale si cercherà di fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Italia e in particolar modo in Lombardia.

Stasera in tv – Accordi e Disaccordi, l’ospite

Una situazione davvero complicata che ha visto Milano al centro del mondo per i numerosi morti e i contagiati che si sono moltiplicati dal mese di febbraio in poi. Il sindaco Beppe Sala parlerà anche della Fase 2 e delle aperture di numerose attività. Appuntamento da non perdere questa sera su Canale Nove a partire dalle 22:45 in compagnia di Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio.