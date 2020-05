Sossio Aruta | “Vendo frutta al supermercato per vivere”

Parla Sossio Aruta. Ex calciatore e poi uomo di spettacolo per via della sua partecipazione ad alcuni programmi Mediaset, lui dice cosa fa per sbarcare il lunario.

È periodo molto difficile per Sossio Aruta quello attuale. Nonostante la bellissima notizia della recente paternità, con la sua compagna Ursula Bennardo che lo ha reso papà della piccola Bianca, l’ex calciatore (vanta una buona carriera tra anni ’90 e 2000 tra Serie B e C, n.d.r.) che comunque continua ancora oggi a destreggiarsi con il pallone a livello dilettantistico, confessa di vivere una situazione non semplice dal punto di vista economico.

Dopo averlo visto nei programmi di Maria De Filippi e poi anche al ‘Grande Fratello Vip’ dove è entrato a reality in corso nei primi mesi del 2020, il 50enne campano originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, confessa di essere in difficoltà economiche. Al settimanale ‘Nuovo’, Sossio Aruta fa sapere di non sapere “dove sbattere la testa. Vendo frutta al supermercato ma in questo modo non posso sopravvivere. Vorrei lavorare nel calcio, dove ho vissuto per tanti anni. Mi piacerebbe fare l’allenatore ma con la crisi che è scoppiata tutto è fermo. Ora non so quando potrò realizzare il mio progetto”. Un altro desiderio del campano è quello di portare la bambina al mare.

Sossio Aruta: “Mi mancano i miei figli”

“Vorrei tanto farglielo vedere, sono triste perché ho voglia di regalare tanta felicità a mia figlia ed alla mia compagna Ursula che presto sposerò. Purtroppo ci troviamo in un momento in cui anche le cose semplici risultano impossibili”. Lui ha già avuto altri due figli da una precedente relazione. Si tratta di Daniel Ciro e di Diego, avuti intorno al 2005 mentre militava con il Cervia. Una esperienza finita anche nel noto reality ‘Campioni’ dalla sua ex moglie Rossella. “Non li vedo da diversi mesi, vorrei stare con loro”.

