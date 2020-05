Ieri è stata annunciata la rottura tra Serena Enardu e Pago, l’influencer ha spiegato il perché della loro separazione. Alla base di tutto mancavano la fiducia e la stima.

Pago e Serena Enardu si sono lasciati. Serena ha raccontato in un lungo sfogo su Instagram che la decisione è arrivata dopo l’ennesima litigata furiosa e ha aggiunto che alla base tra loro mancava la stima e la fiducia. La loro rottura ha fatto molto discutere sui social e c’è anche chi ipotizza che possa essere una trovata pubblicitaria per far parlare di loro. La situazione sembrava essere conclusa, ma ieri ha detto la sua sulla questione Deianira Marzano.

Leggi anche -> Serena Enardu e Pago, lei: “Bisogna fare qualcosa” | VIDEO

“Sia l’ex moglie che Serena hanno raccontato di un uomo che spacca le porte…“, così ha esordito Deianira Marzano, dando la sua opinione sulla questione su Instagram. Dopo ha pubblicato un video sulle sue storie in cui si vede l’ultimo falò di Serena a Temptation Island Vip in cui chiede al fidanzato di rilassarsi perché non ci sono porte da rompere. Deianira ha commentato il video così: “Per me questo santo non è…Sto iniziando a cambiare idea…Lei non dice le cose come stanno…“. Sembrerebbe che i video postati dalla Marzano siano stati visti dalla diretta interessata, visto che ha commentato su Instagram: “C’è chi deve sempre parlare dei caz*i degli altri per far vedere tutta la faccina bella rifatta…Io parlo invece dei caz*i mie…“.

Leggi anche -> Pago e Serena Enardu si sono lasciati: “Indietro non si torna”

I commenti di Deianira Marzano sulla rottura di Serena Enardu

Deianira Marzano, però, ha immediatamente replicato ripubblicando il video dell’ex fidanzata di Pago sul suo profilo Instagram, scrivendo nella didascalia: “Ma dai che anche tu tra botox e acido ialuronico mi sa che più che la mia faccina rifatta ti dia fastidio cose che si avvicinano molto alla realtà dei fatti…“. Continuando, ha insistito nell’insultare la ex gieffina, tornata single da ieri: “Lei dovrebbe ringraziare perché le sto dando tanta visibilità…Poi è becere offendere sull’aspetto fisico…“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!