Morgan, è finita con Alessandra? “Una quarantena di dolore”

Un’altra relazione finita male per il cantante Morgan? Secondo il gossip, lui e Alessandra Cataldo si sarebbero lasciati in questo periodo.

“Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro”, così Morgan ha definito queste settimane in cui è stato costretto in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Una frase sibillina, dietro la quale in molti hanno visto una possibile rottura con Alessandra Cataldo.

Nei mesi scorsi, la giovane donna lo aveva reso di nuovo papà della piccola Maria Eco, la terza figlia del cantante. Quando le cose dunque sembravano andare bene per l’artista, nonostante la lite di Sanremo, ecco arrivare il gossip su una possibile crisi.

Le storie d’amore finite male del cantante Morgan

Marco Castoldi in arte Morgan, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, aveva lanciato nei mesi scorsi bordate ai suoi colleghi: “Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito. Li disprezzo. Pensano solo al conto corrente, non hanno senso civico. Lo si capisce anche dai testi delle canzoni dei miei coetanei: non vorremo paragonarli a Vecchioni e Guccini, vero?”.

Ne aveva anche per Asia Argento, sua ex moglie e mamma della primogenita Anna Lou. La loro storia si è conclusa nel 2006, Morgan ha accusato l’attrice di essere la responsabile del pignoramento della sua abitazione di Monza. “Pensate alla crudeltà di Asia”, ha affermato il cantante, che più volte ha ricordato come già all’epoca della fine della storia aveva molto sofferto. Il cantante ha una terza figlia, la secondogenita Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli.