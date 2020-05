Miriana Trevisan: “Pago ha dormito a casa mia” – VIDEO

Ci sarebbe stato un chiarimento tra Miriana Trevisan e il suo ex, il cantante Pago, ma nessun ritorno di fiamma: “Ha dormito a casa mia”.

A quanto pare, il cantante Pago e la compagna Serena Enardu si sarebbero lasciati in questi giorni di quarantena da Coronavirus. Lo ha affermato lei, con un post su Instagram in cui ha raccontato la loro attuale situazione.

La donna è poi tornata nuovamente su Instagram oggi per evidenziare: “Bisogna agire, fare per risolvere. Bisogna avere voglia di fare delle cose altrimenti restano sempre uguali”. Per molti, un altro segnale della rottura.

Ora emerge anche un’intervista di Miriana Trevisan al settimanale ‘Nuovo’, in cui l’ex del cantante spiega che tra loro ci sarebbe stato un chiarimento e anzi l’uomo si sarebbe fermato a dormire da lei: “Tra me e Pago è tornato il sereno… Lui ha pure dormito a casa mia…”. Nessun ritorno di fiamma, ci ha tenuto a chiarire la Trevisan: “Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose”. Infine evidenzia ancora: “Io e lui comunque ci siamo chiariti… Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia”.