Martina Hamdy e Sfera Ebbasta: sono stati veramente insieme?

Martina Hamdy svela finalmente la verità sul rapporto con il trapper Sfera Ebbasta. Amore o soltanto amicizia? Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

La loro presunta storia d’amore è stata a lungo dibattuta per più di un anno. Le voci non hanno però mai avuto conferma certa. Stiamo parlando dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Martina Hamdy e del trapper più in voga del momento Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta. I due infatti sono cresciuti in paesi vicini, si conoscono fin da bambini. Negli anni hanno stretto un rapporto speciale che con il tempo non è andato scemando. Ammirazione, affetto e stima reciproca, sembrerebbe però non esserci stato altro tra i due. Attualmente infatti risultano entrambi fidanzati con altre persone, Sfera con Angelina e Martina con Bruno.

La verità sembrerebbe dunque essere molto distante da quello che ci si aspettava: Martina e Sfera sono soltanto amici di vecchia data. “Sfera Ebbasta? Sul nostro rapporto non voglio sbilanciarmi. Direi più di un’amicizia di vecchia data. Lo conosco da quando ero ragazzina e per questo ci hanno visto sempre insieme.” dichiara Martina a Diva e Donna. I due sono cresciuti nella stessa compagnia e nello stesso posto. “Lo ammiro perché ha raggiunto i suoi obbiettivi nella vita.” ha aggiunto inoltre la donna. È dunque esclusa dalla stessa ogni possibilità di relazione con il trapper. È Bruno infatti, in arte Odd, ad averle rubato il cuore; un designer trentenne che lavora in un’azienda d’abbigliamento. Il loro è un amore a distanza: lei di Sesto San Giovanni e lui in Puglia.

Martina Hamdy: sogni e carriera televisiva

La 26enne Matina Hamdy ha fatto il suo debutto sul grande schermo con il Grande Fratello Vip nel 2018. Lavora oggi come una delle conduttrici di punta di Meteo.it, e sembrerebbe riscuotere molto consenso. Il suo sogno continua ad essere proiettato sulla televisione: la ragazza infatti vorrebbe lavorare come giornalista al Tg 5. Chissà che cos’ha il futuro in serbo per lei.

