Maltempo Milano: esonda il Seveso, disagi e black out nella notte

Il maltempo di questa notte ha causato diversi disagi ai milanesi: il fiume Seveso è esondato per 5 ore ed il Lambro ha raggiunto il limite esondazione.

Già da ieri sera era stato pre allertato il centro operativo di controllo della Protezione Civile che si occupa di monitorare i livelli dei fiumi cittadini a Milano. Nelle ore precedenti, infatti, era stato diramato un’allerta arancione in previsione delle violente piogge che ci sarebbero state nel corso della notte. La precauzione si è rivelata corretta visto che a causa dei temporali battenti sul capoluogo lombardo il livello del fiume Seveso è cresciuto al punto da fargli superare gli argini.

L’esondazione del corso fluviale ha riguardato soprattutto la zona Niguarda ed il quartiere che si dipana attorno al viale Fulvio Testi. Tutta la zona, infatti, è stata allagata. Per contrastare l’esondazione, diversi condomini hanno bloccato le pompe di drenaggio (prima difesa contro le esondazioni). Sono stati diversi i black out nella zona ed è persino caduto un albero nei pressi della linea tranviaria all’incrocio con via Ranbolini. Per fortuna, dato l’orario, non c’era nessuno in giro dunque non ci sono state vittime o feriti.

Maltempo Milano, assessore Granelli: “Esondazione ancora in corso”

A dare notizie sulla situazione è stato prima di tutto l’assessore alla Mobilità del comune di Milano, Marco Granelli: “Ore 6:00 Continua a piovere molto e esondazione ancora in corso ormai da due ore. Salito anche il Lambro vicino a esondazione”. Un consigliere del Municipio ha poi spiegato che si sta lavorando a delle modifiche alla viabilità per ovviare ai disagi causati dall’esondazione. In particolare si sta provvedendo a coprire le zone Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso con il rafforzamento del servizio bus. Le linee della metro 2 che solitamente permettono di coprire le tratte, infatti, al momento non sono utilizzabili.