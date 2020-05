I conduttori de ‘La Vita in Diretta’, Alberto Matano e Lorella Cuccarini, finiscono al centro di un articolo che riguarda loro ed il futuro del programma di Rai 1.

A ‘La Vita in Diretta’ si è parlato spesso di presunti scontri tra Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. Riguardo ad entrambi parla il giornalista Tommaso Martinelli, che cura una rubrica di televisione sul settimanale ‘Vero’.

LEGGI ANCHE –> Sossio Aruta | “Vendo frutta al supermercato per vivere”

La Cuccarini e Matano condividono la conduzione della trasmissione del pomeriggio di Rai 1. Martinelli, all’interno del suo spazio’ rivolge ad entrambi i complimenti per il ruolo svolto nell’ottenimento di buoni risultati in termini di share. “Gli ascolti delle ultime settimane sono andati sempre più in crescendo ed il merito è soprattutto di Lorella e di Alberto Matano. Sono certo che il direttore di rete, Stefano Coletta, ne terrà conto”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Vieni Da Me, Caterina Balivo criticata: “Basta con Morgan”

La Vita in Diretta, “Forte affiatamento tra Matano e la Cuccarini”

Martinelli sottolinea “l’evidente affiatamento che si è creato tra loro. Anche il pubblico li apprezza e rivederli ancora insieme a ‘La Vita in Diretta’ pure nella prossima stagione è una cosa pressoché scontata”. L’alchimia lavorativa emersa tra la presentatrice televisiva e l’ex mezzobusto del Tg1 appare addirittura come una delle migliori di sempre del programma. “E la trasmissione non centrava certi risultati da molto tempo”. E pensare che si era vociferato di un rapporto non buono tra loro.

LEGGI ANCHE–> Morgan, è finita con Alessandra? “Una quarantena di dolore”