Jean Paul Getty III chi era: età, carriera e vita privata dell’imprenditore

Conosciamo meglio la storia di Jean Paul Getty III, il nipote di Jean Paul Getty: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

John Paul Getty III nasce a Minneapolis il 4 novembre 1956. Membro della famiglia Getty e primo dei quattro figli di John Paul Getty Jr., è il padre dell’attore Balthazar Getty, fratello del presidente della Getty Images, Mark, nonché nipote del petroliere miliardario Jean Paul Getty, fondatore della compagnia statunitense Getty Oil. Vive durante l’infanzia a Roma visto che suo padre John Paul Getty Jr. guidava la divisione italiana della compagnia petrolifera di famiglia Getty Oil. Poi i suoi genitori divorziano e così la sua famiglia sposa lo stile di vita hippy trascorrendo vivendo tra Gran Bretagna e Marocco. All’età di 15 anni viene espulso da sette scuole posando anche nudo per una rivista erotica; inoltre, assumeva regolarmente sostanze stupefacenti.

Da ragazzo continua a vivere a Roma con la madre Gail Harris nel quartiere Parioli frequentando la St. George’s British International School. Durante gli anni italiani frequenta night club prendendo anche parte a manifestazioni di sinistra. Ma nel frattempo si guadagna da vivere realizzando gioielli, vendendo dipinti e facendo la comparsa in alcuni film. La rivista erotica Playmen paga Getty 1000 dollari per apparire nudo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Jean Paul Getty III chi era: vita privata

Il 10 luglio 1973 viene rapito all’età di 16 anni in piazza Farnese a Roma per opera della ‘ndrangheta, l’organizzazione mafiosa calabrese. Viene così bendato, trasportato e imprigionato in una grotta: all’inizio viene chiesto un riscatto di 17 milioni di dollari, ma si pensa ad una truffa per estorcere soldi alla famiglia, sia al padre che al nonno. All’inizio così il nonno Jean Paul Getty non vuole pagare una simile sommo, ma poi cambia idea quando dopo tre mesi arrivano l’orecchio destro e una ciocca di capelli del ragazzo. E così si arriva a 3 milioni di dollari che poi dovranno essere restituiti al nonno. Viene liberato il 15 dicembre 1973 venendo ritrovato da un camionista sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Lauria, in Basilicata. Sposa all’età di 18 anni la giovane tedesca Gisela Zacher, incinta di cinque mesi, venendo diseredato. Nel 1975 nasce l’unico figlio, Paul Balthazar Getty, mentre la coppia divorzia nel 1993.