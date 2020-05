Una donna aveva necessità di ricevere un ricovero urgente ma un incidente dell’ambulanza su cui si trovava le è costato carissimo.

Un incidente stradale che ha coinvolto una ambulanza lanciata in corsa verso l’ospedale ha portato alla morte della paziente che si trovava a bordo. Il grave fatto si è verificato a Genova, nel popoloso quartiere di Marassi, tra corso De Stefanis e corso Sardegna.

Il tutto ha avuto luogo nella serata di giovedì 14 maggio 2020 verso le ore 20:00. L’ambulanza ha urtato un’auto finendo poi con il capottarsi. La donna che necessitava di cure versava in gravi condizioni. Purtroppo l’incidente che ha riguardato l’ambulanza ha segnato anche la sua fine. In totale ci sono 4 feriti, tra due membri del personale sanitario a bordo del mezzo di soccorso ed altre due persone che invece si trovavano sulla vettura.

Incidente ambulanza, ci sono 4 feriti in totale

Nessuno di loro mostra delle particolari preoccupazioni, con un ricovero per tutti quanti in codice giallo avvenuto tra gli ospedali ‘Galliera’ e ‘San Martino’. Il luogo del sinistro ha visto l’arrivo di alcuni agenti della polizia locale e della sezione infortunistica del capoluogo ligure per potere svolgere i rilievi del caso.

