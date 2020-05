Filippo Magnini e Giorgia Palmas annunciano: “Saremo genitori”

Il nuotatore azzurro Filippo Magnini e l’ex velina Giorgia Palmas pubblicano una foto e annunciano: “Saremo genitori”.

Sono una delle coppie più affiatate dello showbiz: stiamo parlando del nuotatore Filippo Magnini e dell’ex velina Giorgia Palmas. I due hanno dovuto rimandare le nozze per l’emergenza Coronavirus, ma ecco arrivare un’altra bella notizia: la gravidanza.

“…Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova…”, scrive su Facebook Giorgia Palmas.

Bebé in arrivo per Filippo Magnini e Giorgia Palmas

L’annuncio si apre con queste parole: “Poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono apparsi su Instagram, lei con un evidente pancione e con la figlia Sonia, nata dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, che lo bacia, contenta di dare il benvenuto al nuovo arrivato. Si tratta della prima foto della gravidanza, ma il pancione è abbastanza cresciuto, quindi vuol dire che la coppia finora – complice il lockdown Coronavirus – ha tenuto ‘nascosto’ il lieto evento.