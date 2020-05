Federica Gentile, chi è: età, carriera, curiosità sulla conduttrice radiofonica

Federica Gentile è l’amatissima speaker di RTL 102.5 e una delle più affermate conduttrici radiofoniche italiane. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La nota conduttrice radiofonica Federica Gentile sarà tra i prestigiosi ospiti dell’attesissimo spin off del talent show di Maria De Filippi, Amici Speciali, assieme ad Anna Pettinelli, Daniela Cappelletti, e Alessandro Sansone, in rappresentanza del mondo della radio. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Federica Gentile

Federica Gentile è nata a Roma il 18 marzo del 1969, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Dopo la laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione alla Sapienza di Roma ha iniziato a collaborare con Il Tempo. Nel 1989 è entrata in Rai come conduttrice e autrice radiofonica a Tempo Giovani su Rai Radio 2, e a partire dal 1991 è stata impegnata nel fine settimana di Radio Verde Rai, dopo di che ha esordito anche in televisione.

Federica Gentile è stata conduttrice su Radio 2 di programmi di grande successo come Le colonne d’Ercole, Strada facendo, Brave ragazze e Radio 2 Live. Ha curato la rubrica A Gentile richiesta sul Radiocorriere TV, e nel 2010 ha partecipa alla trasmissione Unomattina, occupandosi della storia dei tormentoni musicali. Nel 2012 e nel 2013 ha commentato per l’Italia la semifinale dell’Eurovision Song Contest, e nel 2012 ha condotto il programma Hit Parade Eurosonic, sempre su Radio 2.

Dopo 25 anni in Rai, Federica Gentile ha deciso di lasciare l’azienda per approdare a RTL 102.5, dove ha condotto con Maurizio Costanzo e Pierluigi Diaco la trasmissione Radio Costanzo Show, oltre a Onorevole Dj e Chi c’è c’è, chi non c’è non parla. A partire dal 2016 si è occupata anche della conduzione di Radio Zeta, seconda emittente del gruppo RTL, di cui è attualmente direttore artistico.

Per quanto riguarda la vita privata di Federica Gentile, le notizie disponibili non sono molte. Sappiamo che parla due lingue oltre all’italiano, e cioè l’inglese e lo spagnolo, e che ha una figlia di nome Nicole, frutto del breve matrimonio con il suo ex marito, il giornalista Domenico Iannacone. Tutto il resto, almeno per ora, sembra essere top secret.

