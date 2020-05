Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 15 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 15 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Dati positivi che si uniscono a quelli che lo sono un po’ meno, rispetto a quella che è la situazione riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia. Ancora una volta, la prima regione per casi e decessi è la Lombardia, anche se il dato è migliore di quello di ieri.

Nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese si registrano 789 casi con purtroppo 242 vittime. Cala di molto il numero degli attualmente positivi, che raggiunge quota 72.070, grazie al boom dei guariti, che sono quasi 5mila in 24 ore.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 15 maggio

Per quanto riguarda le situazioni nelle singole Regioni, in Emilia Romagna c’è un rallentamento con 56 nuovi contagi e appena 13 decessi nelle ultime 24 ore. Positivi i dati che arrivano dal Nord-Est, con 44 nuovi casi e un solo decesso in Veneto e il numero di nuovi positivi che cala in Friuli Venezia Giulia. Sei nuovi positivi e un nuovo contagio in Valle d’Aosta. Sempre grande la preoccupazione in Lombardia, dove oggi si contano 299 nuovi positivi, quasi la metà di quelli di ieri, ma ancora troppi decessi: 115 in 24 ore. Trenta casi, in leggero aumento, e nove decessi invece in Toscana.

Spostandoci al centro, nel Lazio i casi sono 18, praticamente tutti concentrati a Roma (dove sono 10) e provincia (dove se ne contano altri 5). Nelle Marche 16 i nuovi casi su 783 tamponi, ma tre province, ovvero Ascoli Piceno, Fermo e Ancona sono a quota zero contagi. Due soli casi su 1500 tamponi in Umbria e 17 casi con due decessi in Abruzzo. Al Sud, nessun decesso e appena 10 casi in Puglia, dove è risultato positivo lo 0,5% dei tamponi effettuati. Un solo nuovo caso e zero decessi in Calabria, zero contagi e un morto in Basilicata. In Sicilia, su 1792 tamponi sono solo 8 i positivi, mentre ci sono oltre 100 nuovi guariti.