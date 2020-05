Chi è Gabriele Esposito: età, carriera e vita privata del ballerino

Conosciamo meglio la storia di Gabriele Esposito: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del ballerino campano

Gabriele Esposito, 22 anni, è un ballerino originario di Torre Annunziata. Inizia ad appassionarsi al mondo del ballo fin da piccolo. All’età di sei anni si avvicina all’hip hop, mentre con gli anni si specializza nella danza moderna. La sua famiglia crede nelle sue qualità spingendolo a partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Nel 2015 vince così la 15esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi entrando poi a far parte della compagnia “Ballet Preljocal”. Poi è uno dei ballerini professionisti nella 17esima e 18esima edizione di “Amici”. Partecipa anche al tour di Emma Marrone, allo show “Music” di Paolo Bonolis e nel 2017 ai “Wind Music Award” sempre con Emma. Fa parte dello spettacolo all’ambasciata italiana a Washington, entrando a far parte del cast del film “Un’Avventura”. Paco Rabanne, poi, lo sceglie per il lancio del suo profumo “One Million”.



Chi è Gabriele Esposito: vita privata

Come svelato da “Chi” lo stesso ballerino è stato colto spesso in compagnia di Mahmood anche se non ha mai dichiarato di essere gay. Come rivelato, inoltre, dal magazine di Alfonso Signorini i due si frequentano dalla fine di febbraio 2020.