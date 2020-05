Chi è Alessandro Sansone: età, carriera, curiosità sullo speaker radiofonico

Alessandro Sansone è un amatissimo speaker di Radio 105 e uno dei più affermati conduttori radiofonici italiani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il noto conduttore radiofonico Alessandro Sansone sarà tra i prestigiosi ospiti dell’attesissimo spin off del talent show di Maria De Filippi, Amici Speciali, assieme ad Anna Pettinelli, Daniela Cappelletti e Federica Gentile, in rappresentanza del mondo della radio. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Alessandro Sansone

Alessandro Sansone è nato a Roma il 10 luglio 1982 sotto il segno del Cancro e prima ancora che un conduttore di Radio 105 e un dj è un musicista (per l’esattezza un bassista, ma suona anche altri strumenti). Gli Zen sono la rock band con cui ha pubblicato 3 album e partecipato a numerosi festival, come i-Tim Tour e due edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival.

Dopo il debutto in una piccola radio del centro Italia, Alessandro Sansone è approdato a Radio Roma da lì ha fatto il grande salto a Radio Subasio, dove è rimasto fino al 2011, sempre più apprezzato per il suo irresistibile senso dell’umorismo. Quindi il passaggio al network e R101, a inizio gennaio 2019, la chiamata a Radio 105, dove conduce “105 Week End” il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 12.00 insieme ad Annie Mazzola. Vista la sua grande popolarità, nel 2016 Alessandro Sansone ha avuto anche l’opportunità di condurre Social Room, durante la primissima edizione del Grande Fratello dedicata ai vip.

Sulla vita privata di Alessandro Sansone non si sa tantissimo. Essendo molto riservato, non ha mai menzionato la presenza di una fidanzata o di una moglie, dunque potrebbe essere semplicemente single. Per il resto, Alessandro Sansone ama il calcio e pratica molta attività fisica. Il suo account Instagram (@alesans1), sempre aggiornatissimo e ricco di foto personali, è seguito da oltre 16mila followers. Ha anche un profilo Twitter (@AleSans1) che ha catturato l’attenzione di quasi 5.500 fan. Ed è anche su Facebook (@alesansone).

