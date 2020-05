Che malattia aveva Ezio Bosso: il pianista è morto a 48 anni

Ezio Bosso è deceduto in queste ore a soli 48 anni: il pianista era affetto da tempo da una malattia neurodegenerativa simile alla sla.

In queste ore è giunta la tragica notizia della morte del celebre pianista italiano Ezio Bosso. Il musicista italiano soffriva da tempo per una malattia neuro degenerativa di cui non si sapeva molto. Lo scoprì per caso nel 2011, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al cervello.

Ezio Bosso: di quale malattia soffriva?

La malattia è stata scoperta proprio nello stesso anno nel quale il maestro si è sottoposto ad una operazione chirurgica volta ad esportare un tumore al cervello ed inizialmente fu associata proprio alla Sla, ovvero una malattia che colpisce i motoneuroni, ovvero quelle cellule responsabili dei movimenti e che progressivamente paralizza la muscolatura volontaria.

Il maestro, sebbene in un primo momento, abbia attraversato un periodo buio a causa di quanto successo, nel quale ha confessato di aver pensato anche di togliersi la vita, ha poi capito di avere un’immensa forza dentro di sé e che non si sarebbe dato per vinto a causa della propria malattia, continuando fino all’ultimo giorno a suonare, esattamente come ha fatto nel corso di tutta la propria vita.

Questa sera vedremo il maestro Bosso dare spazio alla più grande passione della sua vita e che tante volte è stata per lui l’alleata che lo ha aiutato a combattere la battaglia contro la sua malattia, ovvero la musica, all’interno del programma Che storia è la Musica, in onda su Rai 3.