Beppe Sala, chi è la compagna Chiara Bazoli: età, foto, vita privata

Conosciamo meglio la storia di Chiara Bazoli, compagna di Beppe Sala: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Chiara Bazoli è la compagna di Beppe Sala, sindaco di Milano. Classe 1970, ha accompagnato alla Prima della Scala il suo attuale compagno e in una recente intervista ai microfoni di Vanity Fair Sala ha svelato il suo cambiamento con la Bazoli: “Mi sono tranquillizzato, la donna con cui sto è un punto d’arrivo. La mia compagna ha tre figli e, senza nulla togliere al loro bravissimo papà, mi piace passare il tempo con loro, anche se non viviamo insieme”.

Beppe Sala, chi è la compagna Chiara Bazoli: vita privata

Chiara è la figlia del presidente emerito di Intesa San Paolo, Giovani Bazoli: per ora non si parla ancora di matrimonio tra lei e il Sindaco Sala. I due si sono conosciuti ai tempi dell’Expo grazie al lavoro di Chiara per la Fondazione Feltrinelli. Per il Sindaco di Milano è arrivata la nuova fiamma dopo l’addio con la terza moglie: “Il terzo però è stato un matrimonio felice. È durato 12 anni ed è finito per esaurimento”, il suo commento in una vecchia intervista al sito del Pd.