Anna Tifu: chi è la giovane violinista, carriera e curiosità

Chi è la giovane violinista di origini sarde Anna Tifu: carriera e curiosità, dagli esordi alle esibizioni con le principali orchestre al mondo.

Nata a Cagliari nel 1986, vincitrice del concorso George Enescu 2007 a Bucarest, Anna Tifu è considerata una delle principali violiniste della sua generazione. Bambina prodigio, inizia a suonare il violino a sei anni e a otto ottiene i suoi primi importanti riconoscimenti.

Leggi anche –> Tommy Miglietta, chi è il giovane musicista: carriera e curiosità

Ad appena 11 anni debutta come solista con l’Orchestre National des Pays de la Loire e meno di un anno dopo ha suonato al Concerto per violino di Bruch alla Scala di Milano. Sempre giovanissima, a 14 anni, ottiene la vittoria al Concorso Internazionale Marcello Abbado.

Leggi anche –> Giancane, chi è il cantautore e musicista romano: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sulla violinista Anna Tifu

Dopo aver studiato con Salvatore Accardo, a soli 17 anni entra al Curtis Institute of Music di Filadelfia dove ha studiato con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenzay e Pamela Frank. Si trasferisce quindi a Parigi, dove ha ricevuto il Diploma Superieur de Concertiste all’Ecole Normale. Non si contano le esibizioni nelle principali formazioni orchestrali al mondo. Ha lavorato con direttori come Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, David Afkham.

Tra i musicisti, oltre al compianto Ezio Bosso, ci sono Julien Quentin, Giuseppe Andaloro, Pekka Kuusisto, Mario Brunello, Michael Nyman. Il tenore Andrea Bocelli ha invitato la violinista Anna Tifu sul palco in occasione dei suoi concerti in Italia, Egitto e Stati Uniti. Testimonial della compagnia aerea italiana Alitalia, insieme a Riccardo Muti, al regista Giuseppe Tornatore e alla ballerina Eleonora Abbagnato, si è esibita in decine di festival.