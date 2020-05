Andrea Damante filma il seno nudo di Giulia De Lellis, i fan si scatenano

Dopo la prima foto insieme arriva anche il primo video Instagram: l’ex tronista Andrea Damante approfitta della mise di Giulia per filmarle il seno.

Il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è ormai ufficiale da qualche settimana. I due hanno passato insieme la quarantena ed hanno, proprio in quel contesto assurdo, ritrovato l’intimità che si era persa dopo il tradimento. La influencer non ha spiegato ai fan cosa l’abbia portata a tornare indietro sui propri passi, semplicemente perché, ha detto, deve prima capire lei cosa è successo.

Giulia insomma ha seguito semplicemente i suoi sentimenti e sembra che la scelta compiuta per il momento la renda felice. Lo dimostrano le prime giornate di lavoro dopo il ritorno a Milano. La coppia al momento sta convivendo nell’appartamento milanese di Damante e proprio da quella casa sono giunte le prime storie e le prime foto ufficiali del loro ritorno di coppia.

Andrea Damante filma il seno nudo di Giulia: i fan impazziscono

La giornata di ieri è stata particolarmente proficua per loro due, visto che sui profili Instagram hanno inondato i fan di novità, foto, storie e video. Principalmente si è trattato di lavoro e pubblicizzazione di prodotti, ma c’è stato tempo anche per il divertimento. In una storia postata da Damante, Giulia ballava sulle note del pezzo messo dal fidanzato e c’è stato un piccolo inconveniente di vestiario.

Con indosso una maglia sportiva e senza reggiseno, Giulia ha cominciato a dimenarsi e la maglia ad alzarsi. Andrea non ha perso l’occasione ed ha inquadrato la porzione di seno messa in mostra involontariamente dalla fidanzata. tanto è bastato per far scatenare i fan della bella Giulia che hanno inondato entrambi i profili con complimenti e commenti lusinghieri.