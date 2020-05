Vivi e lascia vivere: Emanuele Linfatti, chi è Andrea nella fiction Rai

Carriera e curiosità su Emanuele Linfatti, chi è il giovane attore che interpreta il ruolo di Andrea nella fiction Rai Vivi e lascia vivere.

Classe 1994, Emanuele Linfatti è uno degli attori più promettenti della nuova generazione: formatosi alla Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, con una passione per la musica, ha preso parte a diversi spettacoli teatrali.

Il suo esordio sul grande schermo è con la pellicola “Martin Eden”, regia di Pietro Marcello, quindi è nel cast del film “La profezia dell’armadillo”, trasposizione cinematografica della graphic novel di Zerocalcare.

Cosa sapere su Emanuele Linfatti

Sul piccolo schermo appare in Don Matteo 11 e quindi nel ruolo di Andrea in “Vivi e lascia vivere”, regia di Pappi Corsicato, in onda su Raiuno. Il giovane attore è nel cast della serie “Liberi tutti”, di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, insieme al compianto Mattia Torre già autori della serie cult “Boris”. La serie, prodotta per Raiplay, viene successivamente trasmessa anche da Raitre.

Sul grande schermo, l’attore si fa notare anche in “L’ombra del figlio”. In fase di post produzione sono infine le pellicole “La belva” e “I predatori”. Nella serie “Vivi e lascia vivere” appare nella quarta puntata, in onda su Raiuno in prima visione il 14 maggio: Nina, interpretata da Carlotta Antonelli, è una delle figlie della protagonista Laura, e conosce Andrea, un ragazzo alquanto strano.