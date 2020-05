Vite al limite chi è Lindsey: pesava 293Kg, ecco come è oggi

Conosciamo meglio la storia di Lindsey Witte, una delle protagoniste di Vite al limite: ecco tutte le curiosità sulla sua vita privata

Lindsey Witte è stata una delle protagonista di Vite al Limite in onda su Real Time. Originaria dello Iowa, si è superata con progressi davvero importanti dopo la partecipazione al programma. La donna di appena 39 anni pesava ben 293 chili quando si è riolta al Dottor Now, ma già da giovane ha avuto problemi alimentari abbastanza seri. A 20 anni ha subito il primo intervento di chirurgia bariatrica. Con il Dottor Now, però, ha subito iniziato una dieta da 1200 calorie prescritta dal Dottor Nowzaradan con pochi carboidrati e zuccheri.

Vite al limite chi è Lindsey: il cambiamento

Il successo è stato importante perdendo così 100 kg arrivando così a pesare 198 chilogrammi. I suoi progressi sono stati fenomenale e su un gruppo Facebook intitolato “Second Chance Success – The Real Lindsey Witte” aggiorna ancora i suoi miglioramenti dopo il suo percorso in tv. Attualmente la donna è sposata con Paul, che ha affrontato in passato anche problemi di alcol.