Uomini e Donne, Alessandro Nicofero: spunta il calendario senza veli

Spunta il calendario senza veli del nuovo tronista del Trono Over di Uomini e Donne, Alessandro Nicofero: “Per me è stato normalissimo”.

Alessandro Nicofero, nuovo tronista del Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto un calendario hot: si tratta del calendario patinato di Hellboys 2018, che lo stesso anno aveva come testimonial Luca Dorigo, ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Leggi anche –> Uomini e Donne, la De Filippi gela Gemma Galgani: “Non è realtà”

“Essere fotografato nudo è stato normalissimo pur non avendo mai posato senza veli, ma grazie a tutto lo staff lo step inibizione è stato eliminato immediatamente”, ha detto in un’intervista al portale Bollicine Vip.

Leggi anche –>Tina Cipollari dura su Gemma Galgani: “Centinaia di uomini…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Calendario hot di Alessandro Niceforo: cosa ne pensa l’interessato

Il 39enne romano ha anche proseguito: “Sì sarei ipocrita se dicessi che non c’è ambizione. La popolarità del calendario è un bel trampolino di lancio. Ho ambizione in questo perché credo in me, nel mio corpo e perché voglio ottenere sempre il massimo in tutto quello che faccio… o meglio dire: ho sempre un obiettivo!”.

Giocatore di calcio a 5 che gioca nel Zagarolo Calcio, classe 1980, ha un nipote, Tommi, che ha tatuato sul corpo. Tra gli altri tatuaggi, ha varie stelle, un ideogramma cinese, il numero 22. Dopo aver fatto i lavori di consulente finanziario e personal trainer, oggi Alessandro Niceforo è un tassista.