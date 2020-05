Twitter, nuovo emoji ai tempi del Coronavirus – VIDEO

Nuovo emoji ai tempi del Coronavirus per gli utenti di Twitter: arrivano le mani che formano un cuore, da usare insieme a #grazie.

Il social network Twitter continua a cambiare in piena emergenza Coronavirus. Ieri, l’amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey ha annunciato che lo smart working per l’azienda diventa normale situazione lavorativa. Qualche giorno fa, lo stesso Dorsey aveva fatto un’annuncio importante.

Ora arrivano anche le implementazioni: una nuova emoji per esprimere gratitudine e ringraziare in particolare chi sta affrontando in prima linea l’emergenza sanitaria. Si tratta di due mani che si congiungono a formare un cuore.

Si può usarla utilizzando anche l’hashtag #grazie, che in questi giorni viene usato con sempre maggiore frequenza. Dallo scorso 15 marzo, secondo i dati diffusi, è stato rilevato un aumento del 37% nell’uso della parola. Oltre 265 milioni di tweet contenevano il grazie o espressioni affini. Inoltre, le emoji preghiera e applauso hanno avuto un aumento davvero importante.