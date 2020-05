Stasera in tv – Vivi e lascia vivere, serie tv: episodi 7 e 8, oggi 14 Maggio

Vivi e lascia vivere, serie tv di Rai 1 in prima serata e in prima tv, è la nuova fiction con Elena Sofia Ricci capace di fondere tanti generi e confondere ogni certezza di noi spettatori: gli episodi di oggi, 14 maggio

Vivi e lascia vivere, nuova serie tv di Rai 1 oggi, 14 Maggio, sarà in prima serata con gli episodi 7 e 8 che andranno in onda a partire dalle ore 21.25. I toni definiti, usando le stesse parole della sua protagonista, Elena Sofia Ricci, “family” si mescolano a una trama che vira sempre più verso il genere thriller o, meglio, noir.

Scopriamo insieme la trama delle puntate che ci attendono puntuali all’appuntamento con Rai 1 questa sera in tv.

Il lutto di Laura la porta a nuove scelte, in parte costrette e in parte per lei liberatorie. La donna riprenderà le fila di se stessa e del suo passato, le cui ceneri sembravano essersi spente da tempo. Tuttavia Laura non è davvero quella che sembra e tutto ciò che sta accadendo alla famiglia Ruggero è il risultato di verità non dette che che finiscono sempre più per svelarsi.

Episodio 7

Dopo aver scoperto le bugie dietro cui si celava Toni, Laura ha deciso di interrompere il suo nascente rapporto sentimentale con l’imprenditore. Tuttavia, quando viene a sapere che Toni è stato ricoverato per un malore, si precipita in ospedale.

Nina conosce Andrea, il ragazzo che abita nella casa in cui si era introdotta di nascosto. Giada decide di tornare a Napoli.

Episodio 8

Laura si ritrova faccia a faccia con i suoi errori e con le conseguenze che da queste derivano. Il contraccolpo è devastante: sia le amiche che i figli si allontanano da lei.

L’unico a restarle accanto è Toni.

Una scelta che l’imprenditore deve ai suoi sentimenti o a qualche misterioso motivo?