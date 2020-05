Stasera in tv – Hunger Games – La ragazza di fuoco, la trama e il cast

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 14 maggio, con il film “Hunger Games – La ragazza di fuoco”: ecco la trama e il cast del film

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, giovedì 14 maggio, con il film Hunger Games – La ragazza di fuoco, in onda in prima serata su ItaliaUno. Dopo la vittoria nell’ultima edizione Katniss Everdeen e Peeta Mellark tornano a casa vivendo nel Villaggio dei vincitori. Arriverà anche l visita del Presidente Snow che chiede anche di continuare la sua finta storia d’amore con Peeta. Successivamente Katniss e Peeta partono per il Tour della Vittoria, un viaggio nei dodici distretti di Panem per ricordare coloro che sono morti nei giochi. Ogni 25 anni viene organizzata un’edizione speciale, chiamata l’edizione della Memoria. E così il presidente Snow annuncia delle regole inedite, ossia il sorteggio tra i precedenti vincitori che sono ancora in vita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Hunger Games – La ragazza di fuoco, le curiosità

Il film è il sequel di Hunger Games ispirato all’omonimo romanzo di Suzanne Collins visto che Katniss e Peeta non sono riusciti a fuggire dai giochi. Ci sarà la solita Jennifer Lawrence che interpreterà Katniss. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 14 maggio, con il film in onda su ItaliaUno in prima serata.