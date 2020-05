Stasera in tv film – Salemme in Una festa esagerata: trailer, cast e trama

Stasera in tv film – Salemme in Una festa esagerata: trailer, cast...

Una festa esagerata (2018), commedia di Vincenzo Salemme che si rifà all’omonimo spettacolo andrà in onda in prima serata oggi, 14 maggio: le anticipazioni

Vincenzo Salemme ha ideato la commedia Una festa esagerata e l’ha diretta a teatro riscuotendo enorme consenso da parte del pubblico. Come nello spettacolo, anche per quanto riguarda la trasposizione filmica l’artista ha mantenuto il suo ruolo di attore protagonista e di regista.

Il film in onda su Canale 5 inizierà alle ore 21.20, scopriamo insieme qualche dettaglio in più su cosa ci aspetta stasera in televisione.

Una festa esagerata (2018), trama

Mirea, figlia di Gennaro Parascandolo, sta per compiere il suo diciottesimo anno di età. La festa di compleanno si trasforma in un evento mondano che la famiglia Parascandolo intende utilizzare per affermarsi socialmente. I genitori, Gennaro e Teresa, non hanno badato a spese per l’organizzazione dell’evento e tutti i parenti hanno contribuito a dare una mano, tuttavia come è ovvio, proprio nulla andrà per il verso giusto. A mettere i bastoni fra le ruote alla famiglia Parascandolo sarà un lutto improvviso.

Una festa esagerata, cast:

Vincenzo Salemme (Gennaro Parascandolo)

Massimiliano Gallo (Lello il secondino)

Tosca D’Aquino (Teresa Parascandolo)

Iaia Forte (Lucia Scamardella)

Nando Paone (Don Giovanni Scamardella)

Francesco Paolantoni (Assessore Cardellino)

Giovanni Cacioppo (Don Pasquale)

Andrea Di Maria (Bebè Cardellino)

James Senese (se stesso)

Antonella Morea (Carmelina)

Mirea Flavia Stellato (Mirea Parascandolo)

Teresa Del Vecchio (Cuoca)

Vincenzo Borrino (Atzoka)

Una festa esagerata, trailer