Stasera in tv film | Nemico Pubblico – Public Enemies: cast, trailer e trama

Nel film Nemico Pubblico – Public Enemies viene raccontata la storia vera del rapinatore John Dillinger: tutti i dettagli sulla pellicola in onda oggi, 14 marzo

Negli anni ’30 il rapinatore John Dillinger assieme a Baby Face Nelson e Charles Arthur Floyd tenne col fiato sospeso gli Stati Uniti, tanto che per fermare la banda venne coinvolta anche l’FBI.

Uomini spinti da un sogno o da pura e semplice avidità?

Il film in onda su Rai 3 inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla pellicola.

Leggi anche –> Stasera in tv Spettacolo – Maurizio Battista in Poco di Tanto: gli anni ’60

Nemico Pubblico, trama