Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le anticipazioni del 14 maggio

Da non perdere questa sera, giovedì 14 maggio 2020, la nuova puntata di Dritto e Rovescio in onda in prima serata su Rete4: le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 14 maggio 2020, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio in onda su Rete4 in prima serata. Paolo Del Debbio intervisterà in diretta il leader della Lega Matteo Salvini per parlare dell’attualità in Italia, che sta attraversando l’emergenza Coronavirus. Si prenderà in esame il “Decreto Rilancio” per gli aiuti a imprese e famiglie per poi parlare della recessione economica che sta colpendo l’Italia. Poi spazio anche alle numerose polemiche per quanto riguarda la liberazione di Silvia Romano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le curiosità

Durante la puntata di questa sera ci saranno anche discussioni sulla sanatoria per i migranti irregolari e sulla crisi economica con numerose testimonianze e collegamenti dei commercianti e imprenditori in difficoltà. Si capirà dove lo Stato ha aiutato le persone e dove no fino alle nuove regole da rispettare per l’eventuale riapertura di negozi e attività commerciali. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 14 maggio 2020, con una nuova puntata del programma in onda su Rete4.