Quanto ha guadagnato Jennifer Lawrence per Hunger Games – VIDEO

Hunger Games: quanto ha guadagnato Jennifer Lawrence con il film, dai 500mila dollari del primo contratto all’exploit dell’attrice.

Jennifer Lawrence, attrice di Louisville classe 1990, è la protagonista della saga di Hunger Games. Quando fu scritturata per il primo capitolo venne pagata “soltanto” 500mila dollari. Ma grazie al successo della saga quella cifra è lievitata fino a diventare 20 volte superiore.

Leggi anche –> Top 5: le donne più sexy del mondo secondo Maxim FOTO

Infatti, l’ultimo ingaggio è da 10 milioni di dollari: davvero una cifra importante per una delle attrici ritenute tra le più sexy al mondo. L’Hollywood Reporter ha scritto che la cifra più alta “è una combinazione di stipendio, bonus e scale mobili”.

Leggi anche –> Claudia Gerini: chi è la figlia attrice Rosa Enginoli, carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Jennifer Lawrence e i guadagni d’oro con Hunger Games

Così, in poco tempo Jennifer Lawrence è diventata l’attrice più pagata al mondo. Secondo la top 10 della classifica annuale di Forbes, la vincitrice dell’Oscar ha incassato 46 milioni di dollari al lordo delle imposte per 12 mesi nel 2016. La maggior parte dei suoi guadagni quell’anno, secondo Forbes, proviene dai profitti ottenuti dal film “Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2” e dal cachet di “Passengers”, uscito alla fine di quell’anno.

Ha guadagnato 13 milioni di dollari in più di Melissa McCarthy, la seconda attrice più pagata e ha praticamente doppiato o più che doppiato i guadagni di Scarlett Johansson, Jennifer Aniston e dell’attrice cinese Fan Bingbing”. Nel corso della sua carriera Jennifer Lawrence ha ottenuto diverse candidature ai premi cinematografici più prestigiosi e ha vinto l’Oscar come miglior attrice per la pellicola Il lato positivo – Silver Linings Playbook.