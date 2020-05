Principe William, il sensitivo: “Diana mi ha chiesto di salvare Harry”

Il sensitivo Simmons ha inviato una lettera pubblicata dal Daily Star Online in cui ha svelato apparizioni di Lady Diana: l’appello al Principe William

Ancora nuove rivelazione, questa volta da parte del sensitivo Simone Simmons che ha svelato come Lady Diana faccia continuamente “apparizioni” nella sua abitazione di Londra. E così ha sostenuto in una lunga lettera pubblicata dal tabloid britannico Daily Star Online: “Harry è stato separato da tutto ciò che ama, la sua famiglia e i suoi amici così come i ragazzi dell’esercito che amava. Diana mi ha detto che Harry si sente sempre più isolato: una vera e propria tortura per lui”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Principe William, le curiosità

Successivamente lo stesso sensitivo ha rivelato: “Diana viene e mi parla: vedo il suo corpo e a volte è molto agitata. Ho scritto tutto a William, ma lui non ha risposto”. Simmons, infine, ha fatto un appello al principe William: “Diana mi ha fatto promettere di tenere d’occhio sia te che Harry per assicurarmi che stiate entrambi bene, e per avvertirvi di segnali di pericolo. Ti prego di ascoltarmi perché Meghan isolerà Harry. Alla fine lo convincerà a fare gesti estremi, forse letali, autodistruttivi. Se vuoi rispondere, sentiti libero. Dobbiamo salvare Harry”.