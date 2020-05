Il cantante Pago e Serena Enardu si sono lasciati: “Indietro non si torna”, scrive lei in un lungo post di sfogo apparso su Instagram.

Non solo non c’è alcun bebé in arrivo, ma la coppia formata dal cantante Pago e da Serena Enardu è nuovamente scoppiata. Lo ha annunciato lei, con un lungo sfogo che è apparso su Instagram. Il tira e molla, dunque, si riempie di un nuovo capitolo.

“Vi ho coinvolto e c’è il rispetto nei confronti di chi ha seguito, sofferto, pianto e poi tifato e gioito e lottato per e con ‘noi’. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente”, scrive Serena Enardu.

Le parole di Serena Enardu sulla fine del rapporto con Pago

Quindi aggiunge: “Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere. L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi, sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo”.

“Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita”, prosegue Serena Enardu. E sottolinea: “Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”. Quindi conclude: “Indietro non si può andare e oggi pagherò con il mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento”.