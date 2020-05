Per Federica Panicucci c’è da faticare non poco nel corso di un collegamento in diretta alla sua trasmissione ‘Mattino 5’. Colpa di un imprevisto.

Puntata movimentata quella di ‘Mattino 5’ del 14 maggio 2020. Federica Panicucci infatti ha dovuto placare i bollenti spiriti di uno degli ospiti collegati in diretta. La conduttrice del programma mattutino di Mediaset ha raccolto la testimonianza di diversi commercianti ed esercenti in difficoltà a causa della crisi legata alla epidemia in atto.

Uno di loro ha descritto la condizione complicatissima vissuta negli ultimi tre mesi affermando come non sarà possibile “pagare tutto al 100% come è sempre stato”. Poi questo individuo, spinto dalla disperazione, ha inveito contro un politico che pure era stato ospite su Canale 5 e che avrebbe dichiarato cose non corrispondenti alla realtà. La Panicucci ha provato a riportare la calma a ‘Mattino 5’ ma senza riuscirci.

Mattino 5, Federica Panicucci preoccupata nel collegamento in diretta

Il suo ospite ha gridato di lavorare da 30 anni ma di non poter riaprire nella situazione attuale. “Sono decenni che mi rompo la schiena, anche a costo di malattie e di operazioni. Ed ora c’è chi pretende di darci lezioni? Tutto questo è inaccettabile”. E con lui ecco il sostegno di tanti altri colleghi. “Ma io non voglio vederla così agitato, si calmi”, ha esclamato Federica Panicucci, con la sua solita affabilità. “Ora si tranquilli un momento”. L’umanità mostrata dalla presentatrice televisiva toscana ha ottenuto molti messaggi di apprezzamento sui social network già nei minuti immediatamente successivi.

