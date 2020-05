Maria De Filippi, amore a prima vista: la rivelazione sulla conduttrice

Maria De Filippi, nuovo amore a prima vista: la rivelazione sulla conduttrice arriva dal Settimanale Nuovo. Ecco di cosa si tratta.

C’è un nuovo amore nella vita della conduttrice di C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne. Si tratta di una novità di quelle che sconvolge la vita delle persone perché in grado di regalare momenti di grande gioia, tenerezza e affetto. Il suo nome è Filippa.

Maurizio Costanzo però può stare tranquillo perché il suo matrimonio con la De Filippi è ben saldo. Infatti l’amore smisurato e nuovo che prova la conduttrice pavese è destinato ad un “essere speciale”.

Il nuovo amore di Maria De Filippi

Come riporta il settimanale Nuovo Filippa è una bassottina a pelo ruvido che è stata donata alla De Filippi da Francesca Frigione che gestisce a Vergiate, in provincia di Varese, un allevamento di bassotti tedeschi. “In questo momento di solitudine i cani sono gli unici che possiamo abbracciare” ha spiegato Maria.

Francesca Frigione spiega a Nuovo come è avvenuto il contatto per Filippa: “Maria mi telefonò nel 2016 per prendere un cane, ma non l’ho riconosciuta dalla voce. Mi ha spiegato che aveva perso un altro bassotto e che stava soffrendo molto. Ricordo che Maria ci mandò un autista a prenderci e io le portai Filippa in un hotel”.