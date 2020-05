Jennifer Lawrence, chi è la star di Hunger Games: carriera e vita privata

Chi è l’attrice Jennifer Lawrence, star di Hunger Games: carriera, curiosità e vita privata, dagli esordi al grande successo internazionale.

L’attrice Jennifer Lawrence è stata l’attrice più pagata al mondo nel 2015 e nel 2016. Con i suoi film che hanno incassato oltre 5,5 miliardi di dollari. Quando fu scritturata per il primo capitolo di Hunger Games venne pagata “soltanto” 500mila dollari.

Il successivo film fu pagata ben 10 milioni di dollari, ovvero venti volte la cifra incassata al primo ingaggio. Solo nel 2016, ha incassato 46 milioni di dollari al lordo delle imposte, secondo quanto riporta la rivista Forbes.

Cosa sapere sull’attrice Jennifer Lawrence

Nata il 15 agosto 1990 a Louisville, nel Kentucky, da Karen e Gary Lawrence, che lavora nell’edilizia, la nota star di Hollywood ha due fratelli maggiori, Ben e Blaine, e origini inglesi, tedesche, irlandesi e scozzesi. Lo scorso anno, ossia nel 2019, è convolata a nozze con Cooke Maroney, un noto gallerista. La sua carriera è iniziata quando ha viaggiato a Manhattan all’età di quattordici anni.

Successivamente, ha realizzato alcuni spot pubblicitari e sempre giovanissima si è trasferita a Los Angeles, inseguendo il sogno del cinema. Il suo nome è legato particolarmente alla saga di Hunger Games, ma molti sono i film di successo che ha interpretato in carriera. Ha vinto l’Oscar come miglior attrice per la pellicola Il lato positivo – Silver Linings Playbook. In carriera, ha ottenuto anche molte nomination ad altri importanti concorsi cinematografici. Detiene il record di essere la più giovane attrice ad aver ricevuto 2 nomination all’Oscar e la seconda più giovane ad averlo vinto come miglior attrice.