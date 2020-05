Giovanni Longobardi: tutto sulla nuova star di Uomini e Donne

Chi è Giovanni Longobardi? Scopriamo insieme la vita dell’ex tentatore del programma Temptation Island, attualmente sul trono di Uomini e Donne over.

Gli occhi di tutta Italia sono momentaneamente puntati sulla nuova star di Uomini e Donne: il cavaliere del trono over Giovanni Longobardi. Nesce a Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli) il 9 luglio del 1982, sotto il segno del Cancro, ed è il primo di tre figli. L’uomo si dimostra fin da subito amante dello sport, giocando a lungo a calcio e rincorrendo il sogno di diventare calciatore. Nell’arco della sua vita gioca in diverse società, come per esempio la Juve Stabia, il FC Bologna e il Pavia. Della sua vita privata non si sa molto. L’uomo sembrerebbe essere single da ben 5 anni, ed avere alle spalle un matrimonio, durato solamente un anno.

Il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne nasconde anche un lato tenero. Ha dichiarato infatti di essere molto affezionato alla sorellina minore Noemi; i due sono assai legati ed hanno affrontato insieme momenti di grande difficoltà, come la morte prematura del padre. Il nostro Giovanni ha un debole per gli amici a 4 zampe, ed i tatuaggi sono la sua passione, ne possiede infatti molti sul corpo. Momentaneamente è la star del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Quali saranno le sue intenzioni? Potrebbe essere alla ricerca del vero amore?

Giovanni Longobardi: gossip e carriera privata

Giovanni sembrerebbe essere al momento un operaio meccanico. Appare per la prima volta sul grande schermo nel programma Temptation Island, in onda su Canale 5, come tentatore. Approda successivamente a Uomini e Donne, ed ora è il cavaliere del trono over. Si dimostra inizialmente interessato a conoscere la bella Veronica Ursida. Le sue intenzioni sono quelle di trovare una donna con la quale costruire una relazione stabile e duratura. Nonostante la sua grande riservatezza, Giovanni riesce comunque a far breccia nei cuori dei fan della trasmissione. L’uomo infatti conta attualmente circa 10mila follower su Instagram, che aumentano giorno dopo giorno. Il suo profilo è colmo di dolci foto che lo ritraggono con la sua famiglia ed i suoi amici, o sul tanto amato campo da calcio.

