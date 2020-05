Fortnite, Edoardo Badolato: chi è Carnifex, cosa sapere

Chi è Edoardo Badolato, campione di Fortnite e altri eSports: soprannome Carnifex, cosa sapere su di lui, quanto ha vinto e come vive.

Nell’estate 2019, ha vinto 67mila dollari ai campionati mondiali di Fortnite. Infatti, il suo team Llama Record si è piazzato al sesto posto, guadagnando 250mila dollari da dividere in tre. Lui è Edoardo Badolato, ha 25 anni e il suo nome in codice è Carnifex.

Grazie al videogame fantasy di sopravvivenza in pratica ci vive e guadagna bene: ne ha fatto una vera e propria professione. Un passo alla volta fino alle finali all’Artur Ashe Stadium di New York, il tempio del tennis mondiale.

Cosa sapere su Edoardo Badolato, campione di eSports

Qui appunto ha fatto la sua ottima performance insieme ai compagni di squadra, ottenendo una cifra di tutto rispetto. Edoardo Badolato è nato e vive in provincia di Bergamo ed è un campione di eSports. Dal 2016 è professionista di Fortnite e di altri giochi multimediali di questa tipologia. Già campione di Overwatch, con queste competizioni ha ‘imparato’ a guadagnarci.

Di questa sua passione confessa in un’intervista: “Mi alleno 8 ore al giorno, utilizzo ‘mappe’ costruite appositamente per esercitare alcune meccaniche del gioco ma utilizzo anche giochi ‘reali’ per esercitare la mira. Per far funzionare bene la mente è necessario stare bene anche con il corpo: rimango seduto e concentrato per molto tempo, quindi, per assumere posizioni corrette devo tenermi in movimento”.