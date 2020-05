L’Ecobonus al 110% per l’edilizia annunciato da Conte e dalla sua squadra di Governo nel decreto Rilancio Italia. Come funziona.

Nel decreto Rilancio Italia è prevista l’applicazione dell’ecobonus al 110% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici e per il loro riammodernamento energetico. E tale bonus potrà essere impiegato anche per gli interventi normalmente previsti come detrazione fiscale e per il recupero del patrimonio edilizio.

Sarà applicabile per gli interventi fatti fino a tutto il 2021, con la possibilità di avvalersi in 5 rate annuali in quest’ultimo caso. Il Governo parla di “svolta importante per l’economia e per l’ambiente”. Il provvedimento econonus al 110% riguarderà in particolare condomini con una sola unità immobiliare e le abitazioni principali, nel caso di più proprietà. Situazione, quest’ultima, che pone un limite al piano studiato. Rientrano nel novero dei lavori previsti quelli di installazione di impianti fotovoltaici, di ricarica elettrica per i veicoli preposti ma non quelli per restaurare le facciate.

Ecobonus al 110%, non è l’unico provvedimento importante

Riguardo alla classificazione energetica, c’è bisogno che l’edificio in questione al termine dei lavori ottenga o la classe massima oppure due classi di efficienza energetica. Un altro provvedimento di cui si è parlato è il tax credit. Un bonus di 500 euro da erogare alle famiglie italiane con Isee massima di 40mila euro all’anno e che trascorreranno le vacanze in Italia. Da assegnare al massimo ad un solo componente per famiglia. Credito previsto per nuclei familiari da due persone: 300 euro. Pe i single sarà di 150 euro.

