Donna attacca madre e figlio e minaccia di dargli fuoco. I due si trovavano a fare una passeggiata assieme per le vie del proprio paese quando sono stati aggrediti e seguiti da una donna.





Una madre di 35 anni si trovava a passeggiare assieme a suo figlio per le vie del proprio paese, quando è stata avvicinata da una donna che li ha aggrediti entrambi, minacciando di dare loro fuoco con un accendino.

Donna attacca madre e figlio e li minaccia con un accendino

Si trovava a fare una passeggiata assieme a suo figlio, la madre che è stata aggredita a Walsall, in Inghilterra. La vittima è stata avvicinata da una donna che ha iniziato a parlarle ripetutamente. La madre 35enne spaventata ha provato subito ad allontanarsi da lei, che invece ha iniziato immediatamente a seguirla.

La 35enne ha dichiarato di non conoscere la donna che ha iniziato prima a parlarle e subito dopo a seguirla. E che questa prestava una particolare attenzione a suo figlio. Secondo quando divulgato dalla polizia, la madre terrorizzata ha cercato a quel punto rifugio all’interno del giardino di una abitazione ad Aldrige, vicino a Paddock Lane. Ma la donna ha seguito lei e suo figlio anche lì e avvicinandosi nuovamente a loro ha tirato fuori un accendino, minacciando di dare fuoco al piccolo.

Un anziano, proprietario dell’abitazione dove la madre era andata a cercare aiuto per sé e per suo figlio, li ha portati entrambi nella propria casa offrendo loro riparo. Grandissimo è stato lo spavento provato dalla madre anche se lei e suo figlio non hanno portato conseguenze fisiche a seguito dell’aggressione. La polizia procede in queste ore con le indagini per tentare di raggiungere la donna che ha aggredito madre e figlio. Le forze dell’ordine hanno per questo chiesto aiuto anche a tutta la cittadinanza e a chiunque potesse essere stato testimone della vicenda.