Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 14 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 14 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Sale la curva del contagio in Italia: questo dipende soprattutto dai dati che arrivano dalla Lombardia. Qui, infatti, sono stati effettuati oltre 14mila tamponi in 24 ore, 522 dei quali ovvero meno del 4% sono risultati positivi.

Al dato pesante sui positivi si accompagna quello dei decessi, che sono 111 in 24 ore. Ci sono comunque 653 guariti, che fanno scendere nella Regione la curva degli attualmente positivi. Complessivamente in Italia ci sono stati 262 morti e 992 casi in più.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 14 maggio

L’altra Regione più colpita è il Piemonte con 151 contagi nuovi in 24 ore. Nella Regione prosegue comunque la discesa dei nuovi positivi, con 655 nuovi guariti e il dato complessivo che supera le 10mila persone guarite, mentre il Veneto conta 22 nuovi contagi e 2 decessi e sembra uscire da una situazione che era davvero molto difficile. Sono 77 i nuovi contagi in Emilia Romagna, con purtroppo altri 25 morti, mentre la Liguria conta 15 altri decessi, ma anche 88 guariti. In Toscana, sono 30 i nuovi positivi, sette dei quali sono emersi dai test sierologici.

Al Centro, nel Lazio ci sono 22 nuovi casi, 12 dei quali a Roma, mentre in diverse province prosegue il contagio zero. Nelle Marche appena 15 i casi su 989 tamponi effettuati. Un positivo e un decesso in Umbria, dove si svuotano le terapie intensive. Nove nuovi casi e purtroppo 4 decessi in Abruzzo. Al Sud, la Campania ha solo 9 positivi e appena 11 sono quelli in Puglia. Contagio zero oggi in Basilicata, mentre il Molise deve fare i conti con il focolaio che si è acceso a Campobasso dopo il funerale rom. Tre nuovi casi e 2 decessi in Calabria. Nelle Isole, 11 i nuovi casi in Sicilia, mentre la Sardegna conta zero casi e zero decessi.