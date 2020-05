Carlos Sainz è il nuovo pilota della Ferrari, l’annuncio ufficiale – VIDEO

La casa di Maranello ha deciso chi sostituirà Sebastian Vettel nel prossimo campionato di Formula 1: si tratta del pilota spagnolo Carlos Sainz.

L’arrivo di Sebastian Vettel alla Ferrari aveva suscitato in tutti i tifosi della rossa una grande emozione. Il quattro volte campione del mondo (nonché più giovane a vincere un titolo nella storia), era considerato il più forte in circolazione e, come Schumacher prima di lui, doveva aiutare la scuderia a tornare alla vittoria. Le vittorie in gara sono tornate, ma la Ferrari non è mai stata abbastanza competitiva da vincere il titolo.

Leggi anche ->Vettel lascia la Ferrari | ufficiale il divorzio dal Cavallino

Quest’anno doveva essere l’ultima chance per il tedesco di riportare il Cavallino a vincere, ma il mondiale di Formula 1 non è mai partito e ancora oggi non si sa quando potrà farlo. Questi mesi di inattività hanno condotto il pilota a prendere la decisione di lasciare la scuderia a fine 2020. Spazio dunque a Leclerc, pilota monegasco che lo scorso anno ha dimostrato di avere le carte in regola per vincere. Al suo fianco ci sarà Carlos Sainz, pilota spagnolo di buone prospettive.

L’annuncio di Mattia Binotto è arrivato poco fa: “Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021. Con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia”.