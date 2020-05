Banda Osiris, chi sono: storia e curiosità sul gruppo

Chi sono i componenti della Banda Osiris: storia e curiosità sullo storico gruppo italiano diventato famoso per alcuni programmi tv e radio.

La Banda Osiris nasce a Vercelli nel 1980 da un’idea dei fratelli Gianluigi e Roberto Carlone, a cui si aggiungono, componendo il primo nucleo del gruppo, Giancarlo Macrì e Mario Sgotto.

Leggi anche –> Musica Nuda: storia del duo musicale, chi sono e successi

Il nome del gruppo musicale, composto da elementi che suonano più strumenti, è un omaggio a Wanda Osiris, diva del teatro di rivista e successivamente del cinema italiano.

Leggi anche –> Chi è Stefano Bollani: età, carriera e vita privata del compositore italiano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sulla Banda Osiris, storico gruppo italiano

A partire dalla metà degli anni Ottanta, Mario Sgotto viene sostituito da Sandro Berti. Il gruppo si fa notare soprattutto per i suoi spettacoli teatrali, ma anche per molte partecipazioni a trasmissioni di successo. Tra queste, il programma Parla con me, condotto da Serena Dandini su Raitre. Hanno inoltre composto le sigle dei programmi di Rai Radio2 Caterpillar e Catersport. Sempre per Caterpillar hanno composto ‘Lavati le mani’, un brano nato dopo che è scattata l’emergenza Coronavirus.

Hanno condotto inoltre loro stessi alcune trasmissioni radiofoniche per Radio Rai. In occasione del primo quarto di secolo di attività hanno dato alle stampe Banda.25, un album a cui hanno partecipato ospiti di punta della musica italiana, ma anche dello spettacolo, e di varia estrazione, da Petra Magoni a Fiorello, da Stefano Bollani, con cui hanno spesso collaborato a Ska-J e Frankie hi-nrg mc. I loro show sono a metà tra un concerto e uno spettacolo di cabaret.