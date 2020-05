Anna Valle e la malattia: “Mi fa impazzire e non c’è soluzione”

L’attrice Anna Valle e la malattia, l’ex Miss Italia soffre da tempo di colite che non gli dà tregua: “Mi fa impazzire e non c’è soluzione”.

Torna in televisione Anna Valle, ospite della puntata di oggi 14 maggio della trasmissione ‘Vieni da me’. L’attrice ex miss Italia qualche tempo fa ha parlato dei problemi legati alla sindrome del colon irritabile, comunemente nota come colite.

Leggi anche –> Anna Valle confessa: “Non porto sempre la fede, ecco qual è il motivo”

“Che cosa mi fa impazzire? Il mio colon. Irritabile, lo chiamano i medici. È l’aggettivo che rende l’idea: è talmente suscettibile che basta poco per mandarlo in tilt. So che è un problema diffuso per il quale, in realtà, non c’è una soluzione definitiva!”

Leggi anche –> La compagnia del Cigno, chi è Anna Valle: età, vita privata e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La malattia di Anna Valle: la difficile convivenza con la colite

A Ok Salute, l’attrice si è sfogata, spiegando che “qualsiasi cosa mangiassi stavo male. La pasta in bianco mi creava dei problemi, l’insalatina mi metteva ko, il pollo alla griglia non mi piaceva. Ad un certo punto ho anche pensato di sottopormi ai test per le allergie alimentari e per la celiachia!”. Anche girare una fiction diventa spesso un problema.

Anna Valle aggiunge: “Quando sto male fermo tutto e mi sdraio, con una tazza di camomilla in mano. Mi è capitato di avere fitte per sei ore di fila: non vorrei mai dover ripetere un’esperienza così. Medicinali non ne prendo, ma per quel giorno mi impongo la cura del relax. Con il corpo non si scherza, e neppure con lo stress. Io lo so bene, e ci sto attenta!”.