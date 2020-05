Alberto Matano, la foto colpisce tutti: complimenti a non finire

Alberto Matano continua ad accrescere il suo seguito di follower. L’ultimo post sul suo profilo Instagram ha ricevuto una moltitudine di apprezzamenti.

Il posto di conduttore, al fianco di Lorella Cuccarini, a ‘La Vita in diretta’ è stato per Alberto Matano, ex mezzo busto dei Tg Rai, un propulsore di notorietà. Da quando è al timone dello storico programma pomeridiano, infatti, il giornalista ha accresciuto la sua fan base a dismisura. L’apprezzamento del pubblico nei suoi confronti (specie di quello di parte femminile) ha fatto sì che anche le sue quotazioni per un programma in solitaria salissero.

Non è un caso, infatti, se, in questo periodo in cui si attende di conoscere i palinsesti televisivi della Rai, il suo nome è uno di quelli più chiacchierati. Secondo la più recenti indiscrezioni, i dirigenti dell’emittente pubblica potrebbero anche decidere di dargli un programma nuovo in seconda serata. Tale opzione non sarebbe alternativa alla conduzione de ‘La Vita in diretta‘, programma nel quale potrebbe continuare a condurre senza Lorella Cuccarini. Sebbene non confermate, ormai sono molteplici le voci che riguardano l’addio della showgirl al programma.

Alberto Matano, la foto fa il boom di like

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano) in data: 13 Mag 2020 alle ore 5:31 PDT

In attesa di conoscere i progetti per il futuro, Matano continua a condurre ‘La Vita in diretta’ (andrà avanti fino a fine giugno) e cura la propria pagina social. Quotidianamente il conduttore posta un selfie o uno scatto mentre si reca a lavoro o mentre fa una pausa. Nell’ultimo posto lo vediamo seduto su delle scale d’emergenza, intento a fissare un punto dell’orizzonte. A corollario della foto, Alberto ha scritto: “Pausa/Posa. Ready for @vitaindiretta”.

Lo scatto è stato commentato positivamente da moltissime fan in adorazione. Una di loro gli scrive: “Buona sera Alberto complimenti sei bravissimo”, c’è chi invece preferisce sottolinearne il fascino: “Ciao bellissimo 😘😘 viva il sud😉😉”, oppure “Fighissimo” e ancora: “Affascinante come sempre Alberto”. La lista di complimenti e lusinghe è interminabile e per dovere di brevità ci fermiamo qui, ma è evidente che le italiane si sono infatuate del bel conduttore.