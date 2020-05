Vieni da Me: Caterina Balivo verso l’addio, le indiscrezioni

La conduttrice Caterina Balivo verso l’addio alla trasmissione Vieni da me, che conduce da 2 stagioni: le indiscrezioni di queste ore.

La settimana scorsa, Caterina Balivo è tornata in onda con il suo talk show Vieni da me del primo pomeriggio di Raiuno. Un ritorno in televisione da molti atteso quello della bella conduttrice, dopo la sosta forzata a causa del Coronavirus.

Ma queste prima della pausa estiva potrebbero addirittura essere le ultime puntate della trasmissione del primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Indiscrezioni parlano di un addio della conduttrice, altre addirittura di sospensione.

Cosa accadrà a Caterina Balivo: addio a Vieni da me?

Secondo il portale Chetvfa, al momento non ci sarebbe alcuna conferma da parte della Rai riguardo il futuro del programma alla società di produzione Magnolia, ora parte del gruppo Banijay. Sono diversi i segnali che farebbero pensare a un abbandono della conduttrice televisiva, a partire da alcune sue dichiarazioni.

Caterina Balivo, infatti, non ha mai nascosto che ‘Vieni da me’ la assorbe troppo sottraendole tempo da dedicare alla famiglia. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice molto amata e seguita dal pubblico anche sui social spiegava: “La mia vita è lavoro al 60 per cento e famiglia al 40. Il mio obiettivo è invertire le percentuali”.