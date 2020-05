Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna Abate riceverà due sorprese

La puntata di oggi di ‘Uomini e Donne’ si preannuncia ricca di colpi di scena: in particolar modo per Giovanna Abate che riceverà due sorprese.

Nelle scorse settimane il proscenio di ‘Uomini e Donne’ è stato occupato da Gemma Galgani e dal suo giovanissimo ammiratore. Proprio l’età del corteggiatore della dama torinese ha portato molti a pensare che Nicola possa essere interessato maggiormente alla visibilità che non ad una relazione importante. Tra le più convinte del falso interesse c’è Tina Cipollari, ma non solo l’opinionista ha delle forti perplessità.

Leggi anche ->Uomini e Donne, Giulio Raselli chiede scusa a Giovanna Abate

Nella puntata di oggi i riflettori si sposteranno su Giovanna Abate e sui suoi corteggiatori. Nelle precedenti puntate l’abbiamo vista litigare con Sammy e ricevere la notizia che Alessandro Graziani non è più interessato a corteggiarla. Graziani, però, tornerà oggi in studio con un nuovo annuncio per Giovanna, di cosa si tratterà? Possibile che il corteggiatore si sia accorto dopo una sola settimana che gli manca parlare con la dama?

Leggi anche ->Uomini e Donne, chi è l’Alchimista: indizi sul corteggiatore, cosa sapere

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giovanna Abate scoprirà l’identità dell’Alchimista?

Le sorprese per Giovanna non si limiteranno alle parole di Alessandro. Nei giorni scorsi, infatti, L’Alchimista ha fatto capire a Maria De Filippi di voler fare un passo avanti nel corteggiamento, mostrando finalmente il suo volto. La conduttrice rivelerà questa intenzione agli ospiti in studio e spetterà a Giovanna decidere se è interessata o meno a conoscerlo.

Da un’immagine trapelata in rete, pare che la dama abbia deciso di vedere chi si cela dietro la maschera di Dalì. Nello scatto, infatti, si vede Giovanna che entra in un camerino dove si trova il corteggiatore di spalle e senza maschera. Possibile, dunque, che oggi anche i telespettatori che per giorni si sono domandati chi fosse, vedano per la prima volta il volto dell’uomo.