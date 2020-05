Twitter annuncia: “Smart Working sarà normalità” – VIDEO

Smart Working sarà normalità da oggi in poi per chi lavora con Twitter: lo annuncia l’amministratore delegato dell’azienda Jack Dorsey.

In una nota inviata a tutti i lavoratori del gruppo, l’amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey ha annunciato che lo smart working per l’azienda diventa normale situazione lavorativa. Si tratta di una svolta epocale per l’azienda, tra i colossi dei social network.

Ha infatti affermato il Ceo di Twitter: “Gli ultimi mesi hanno dimostrato che può funzionare, quindi se i nostri dipendenti si trovano nella condizione di poter lavorare da casa e vogliono continuare a farlo per sempre, faremo in modo che succeda”.

Dall’11 marzo scorso, Twitter ha reso obbligatorio lavorare in remoto e ha anche spiegato che quando avverrà la riapertura, “sarà fatto in modo cauto e graduale”. Un mese fa, Jack Dorsey ha annunciato che donerà 1 miliardo di dollari per finanziare progetti per la salute e l’istruzione delle ragazze, insieme all’idea di un reddito di base universale. Si tratta del 28% del suo attuale patrimonio netto, che sarebbe di circa 3,6 miliardi di dollari.